Çorum'da, 1571 yılında yapılan Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2010'da başlatılan kamulaştırma çalışmaları ile kale içindeki 41 yapı yıkıldı.
DHA'nın haberine göre kalede sürdürülen çalışmalarda daha önce orijinal burçlar ve zindan olarak kullanılan bölme ile suçluları asmakta kullanılan darağacına ulaşılırken, bu kez de surların çok daha derinde olduğu ve zemininde farklı katmanlarının bulunduğu tespit edildi.
'PROJE ÇALIŞMALARININ SONUNA GELİNDİ'
Kaledeki çalışmalar hakkında bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Belediye başkanımız Halil İbrahim Aşgın'ın seçim vaatlerinden biri olan Çorum Kalesi'nin restorasyonu ve turizme açılması ile ilgili proje çalışmalarında sona gelindi. Önceliğimiz kale duvarlarının sağlamlaştırılması ve restorasyonuna yönelik bir projenin hazırlanmasıydı. Bu projenin yürütülmesi sırasında projeyi hazırlayan, yürüten teknik ekiple yapmış olduğumuz görüşmeler sırasında burada daha sonra yapılacak imalatlara engel olmaması için jeoradar uygulaması yapılmasının daha uygun olacağı bize ifade edildi. Konu belediye başkanımıza iletildi. Belediye başkanımız da tarihe ve kalenin turizme kazandırılmasına vermiş olduğu önemden dolayı jeoradar uygulaması yapılması için talimat verdi. Ankara Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun onayıyla teknik ekiplerimizle beraber il dışından bir bilim heyeti çağırarak burada bir jeoradar çalışması yaptık" dedi.
'TARİHLENDİRİLME ÇALIŞMASINA BAŞLANDI'
Çalışmalardan sonra kale içinde birtakım duvar kalıntıları tespit edildiğini belirten Yağbat, "Müze Müdürlüğü ile irtibata geçerek Çorum Müzesi yetkilileri ile bir protokol imzaladık. Çorum Kalesi içinde belirlenen bazı alanlarının kazılarak sondaj yapılması yönünde bir protokol yaptık. Bu çalışmalar da tamamlandı. Kalenin içerisinde yaşayan bir alan olduğu ve katmanların aşağı doğru inildiğinde daha eski bir yapılaşmanın olduğu tespit edildi. Yine çalışmalar sırasında gündelik yaşama ilişkin birtakım objeler bulundu. Bunlar Çorum Müzesi tarafından koruma altına alındı. Şu anda kazı heyeti tarafından bulunan objelerin ve sondaj çalışmalarının tarihlendirilmesi ve teknik incelemeleri yapılmakta. Rapor düzenlendikten sonra kamuoyuyla bulguları paylaşacağız" diye konuştu.
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