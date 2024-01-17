Tarihi çan kulesinin restorasyonu için leyleklerin göçü beklendi

"LEYLEKLERİN GÖÇ SEZONUNA YETİŞTİRİLECEK"

Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Yenimahalle'de bulunan tarihi çan kulesinin, tepesine leylekler yuva yaptığı için leylek yuvası olarak bilindiğini söyledi. Çan kulesinin ilçenin önemli eserlerinden olduğuna değinen Demir, restorasyonun Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu ile belediye işbirliğinde yürütüldüğünü belirtti. Daha önce çeşitli onarımlardan geçen kulenin aslına uygun restorasyonuna başlandığını anlatan Demir, şunları kaydetti: