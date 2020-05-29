Tarihi cami ve alanlarda cuma namazı kılındı (2) - ERZURUM

AA

İçişleri Bakanlığınca, "Cami ve Mescitlerde Cemaatle İbadet Edilmesi" hakkında 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Erzurum'da açık alanlar ve cami avlularında cuma namazları kılındı.Kent genelinde pandemi kurulunca belirlenen 717 cami ve 64 meydanda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ibadetin yasaklandığı camilerde binlerce vatandaş saf tuttu.Kent genelinde hazırlanan açık alanlarda ve cami bahçelerinde kılınan cuma namazı öncesinde şadırvan, cami tuvaletleri ve abdesthaneler, tedbirler kapsamında kapalı tutuldu.- Maske ve tek kullanımlık seccade dağıtıldıTedbirlerin üst seviyede tutulduğu açık alan, yeşil saha ve cami bahçelerine seccadeleri ile gelen vatandaşlar, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu.Güvenlik güçleri ve ekiplerce tedbirlerin yoğun şekilde uygulandığı alanlarda, belediye ekiplerince seccadesi bulunmayan vatandaşlara tek kullanımlık seccade ile maske dağıtıldı ve dezenfekten solüsyonu sıkıldı.Kronik rahatsızlığı ya da yaştan dolayı sokağa çıkma kısıtlaması olanların ise sağlıklarının riske atılmaması için cemaatle cuma namazı kılmasına izin verilmedi.