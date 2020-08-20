Tarihe tanıklık eden anıt ağaçlara özel bakım

Anıt ağaçlar, uzun yıllar varlıklarını sağlıklı şekilde sürdürebilmeleri amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca özenle korunuyor.
Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce oluşturulan Anıt Ağaçlar Bakım Projesi kapsamında, Şanlıurfa'da, 1326 yaşındaki zeytin ağacının da arasında yer aldığı 35 anıt ağacın bakımına başlandı.
Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İsmail Işıkdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Kentte yer alan 35 anıt ağaçtan 6'sının, tarihi Balıklıgöl yerleşkesinde bulunduğunu ifade eden Işıkdağ, "Ağaçların kovukları temizleniyor. Kovuklara su birikmesini önlemek amacıyla paslanmaz krom tel ile dolgu macunuyla kapatılıyor, ilaçlama ve gübreleme yapılıyor." dedi.
Işıkdağ, Şanlıurfa'nın Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'na ev sahipliği yaptığını ifade ederek, komisyonun yetki alanındaki Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Mardin'deki 95 anıt ağacın bakımlarının 1 ay içerisinde gerçekleştirileceğini söyledi.
- "1326 yaşındaki zeytin ağacı bizim için çok önemli"
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürü Ayşe Kader Polat, anıt ağaçların, doğanın kendilerine bahşettiği uzun ömürlerinden ötürü geçmiş ile gelecek arasında bir köprü kuran değerli miraslar olduğunu belirtti.
Bu mirasların korunmasının önemine değinen Polat, "Eyyübiye ilçesi Göbekli mezrasındaki 1326 yaşında olan zeytin ağacının önündeyiz. Bu zeytin ağacı yaşı itibarıyla bizim için çok önemli. Bunun gibi miraslarımızı gelecek nesillere aktarmak, doğa bilincini oluşturmak çok önemli." dedi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Polat, "Tespit ve tescil çalışmalarımız ile koruma faaliyetlerimiz sürmekte. Ayrıca bölgenin en yaşlı ve hala meyve veren fıstık ağacı da bu bakım işi kapsamında yer almakta. Bu ağaç da Halfeti ilçesi Fıstıközü köyünde bulunmakta ve 462 yaşındadır." diye konuştu.
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