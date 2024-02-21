Tarihe geçti: Beşiktaş, Santos'la evinde gol yemiyor!
Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde evinde oynadığı 5 resmi maçta da kalesini golle kapatarak, savunmada başarılı performans sergiledi. Portekizli teknik adam bunu başaran ilk isim oldu
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş, Fernando Santos yönetiminde evindeki 5 resmi maçta da gol yemedi. Siyah-Beyazlılar ligde Karagümrük,Trabzonspor ve Konyaspor'u mağlup ederken Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Eyüpspor'u 4-0 yendi.
Evindeki ilk 5 maçında gol yemeyen Fernando Santos Beşiktaş'da bunu başaran ilk hoca oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, toplamda ise 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
SANTOS YÖNETİMİNDE İÇ SAHA SONUÇLARI
Beşiktaş 3-0 Karagümrük
Beşiktaş 4-0 Eyüpspor
Beşiktaş 0-0 Adana Demir
Beşiktaş 2-0 Trabzonspor
Beşiktaş 2-0 Konyaspor