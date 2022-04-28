Tarih öğretmeni boş arsada ölü bulundu

Balıkesir'de tarih öğretmeni boş arsada ölü olarak bulundu.

Olay, Soğanyemez Mahallesi 524. Sokak'ta meydana geldi. Silah sesinin boş arsaya gelen mahalle sakinleri, cansız bedenle karşılaştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede cansız bedenin 40 yaşındaki Ali Yurga'ya ait olduğu belirlendi. 2009 yılında görev yaptığı okuldan istifa ettiği öğrenilen Yurga'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.