O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." açıklamalarında bulundu.

Bu bilgiler doğrultusunda ; 90 bin taşeron işçinin kadroya geçişinin Kasım ayında yapılması bekleniyor.