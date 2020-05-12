Tarih kokan şehir, Kovid-19 sonrasında turizm için hazır - DİYARBAKIR

AA

Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu:- "Koronavirüs konusunda Türkiye, alınan önlemler sayesinde daha çok güven verecek bir ülke konumunda. Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor. Diyarbakır bu konuda hazır zaten" Dünyada etkisini sürdüren yeni koronavirüs (Kovit-19) salgınının ardından, tarih kokan şehir Diyarbakır, heyecanla ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan tarihi surlar ve Hevsel Bahçeleri, İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Türkiye'nin en görkemli 13 köprüsü" arasında seçtiği Malabadi ve Ongözlü köprüleri ile Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi, camiler, kiliseler, hanlar, yöre mimarisine uygun inşa edilen tarihi evleri ve çarşısıyla Diyarbakır, koronavirüs salgınının ardından turizm sezonuna hazırlanıyor.Tarihi Sur ilçesindeki İçkale'de Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alan, Diyarbakır Müzesi ve çevresindeki Millet Bahçesi, Hasan Paşa Hanı ve tarihi Ongözlü Köprü, Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi, Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi, Diyarbakır Kültür Evi, Çınar ilçesine 13 kilometre uzaktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında bulunan, Roma İmparatorluğu döneminde askeri yerleşim olarak kullanılan Zerzevan Kalesi gibi birçok tarihi mekan ziyaretçilerini bekliyor.- "Zenginliğimize güveniyoruz"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Mehmet Akyıl, AA muhabirine, 2020 yılında yaklaşık 5.5 milyon turist beklentilerinin olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle ilkbahar sezonunu kaçırdıklarını söyledi.Koronavirüsün insanlara büyük bir korku saldığını kaydeden Akyıl, bundan sonraki sezonu iyi geçireceklerini düşündüklerini belirtti.Hükümetin turizm konusunda oteller ve restoranlarla ilgili sertifikasyon çalışması yaptığını aktaran Akyıl, hedefleri olan turist sayısının üçte bir ya da dörde birlik kısmını yakalayabileceklerini kaydetti.Koronavirüsün etkisinden en rahat geçiş yapacak bölge olduklarını ifade eden Akyıl, şöyle dedi:"Bu tür krizlere bölge esnafı ve turizm paydaşları alışık. Virüsün etkisi bittikten sonra biz hazırlıklarımızı yapıp gelecek misafirlerimizi ağırlayacağız. Kültürel zenginliğimize güveniyoruz. Kültürel ve tarih anlamında dünyanın çıkış noktası bu bölgedir. Tarih anlamında çok zengin bir bölgedeyiz. İtalya, İspanya ve Fransa bu yıl turist almayacaklarını açıkladılar. Özellikle tarihe meraklı olan insanların bu bölgeyi seçeceklerine inanıyoruz. Daha büyük gruplar değil de küçük grupların ziyaretini bekliyoruz. "- "Çok güzel eserlerimiz var"Diyarbakır Kültür Turizm ve Musiki Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu da kentin yerleşik yaşama geçen dünyanın en eski merkezlerinden biri olduğunu belirtti.Tarihi Sur ilçesinin binlerce yıldır kesintisiz şehir olma özeliğini taşıdığını aktaran Aksu, surların 3 bin yıllık geçmişi olduğunu kaydetti.Surlar ve Hevsel Bahçelerinin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer aldığını, kentin tanıtımı açısından bunun çok önemli olduğunu vurgulayan Aksu, kentin önemli eserleri arasında yer alan Zerzevan Kalesi'nin de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde girdiğini ifade etti.Aksu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçen yıl yaklaşık 450-500 bin kişi sadece Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. Türkiye dünyada diğer ülkelere göre koronavirüsü daha az seyirde atlatıyor. Bu bizim için bir fırsat. Diyarbakır ve Türkiye bence kültür turizmi açısından bir merkez olabilir. Çünkü İtalya, İspanya ve Fransa'ya insanlar gittiği zaman endişe ile gider ama Türkiye, alınan önlemler ve durumuyla daha çok güven verecek bir ülke konumunda. Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor. Diyarbakır bu konuda hazır zaten. Her şeyimizle turizm sezonuna hazırız. Koronavirüsün etkisi belki birkaç aya bitecek. İnanıyorum Diyarbakır turizmde patlama yapacaktır."- "Kentimiz turizme hazır"Tarihi Kervansaray Oteli işletmecisi Mehmet İpek de bu yıl bütün dünyada bir felaket yaşadığını, bunun Türkiye'ye de yansıdığını aktardı.İpek, "Mutlu günlerimize dönmemiz yakın. Hiçbir zaman ümidimizi kırmayalım. Kentimiz turizme hazır. Diyarbakır gibi tarihi zenginlikleriyle dolu başka bir şehir yok. Esnafımız da turizme hazır. Bu talihsizlik yaşanmasaydı geçen yıldan daha iyi olacaktı. Ama yine iyi olacağız." ifadelerini kullandı.