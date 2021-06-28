"Amasya, tarihte olduğu gibi bugün de en güvenli şehirlerden bir tanesi. Şehrimize gelen misafirleri ağırlamaktan mutlu olacağız. Hem güvenlik hem de sağlık açısından bütün tedbirleri almış durumdayız. İnşallah bu yılımız 2019 yılından daha güzel geçecek.