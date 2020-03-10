AA

Tarih dersini tarihi mekanlara taşıdılar



- "Kuruluşun ve kurtuluşun şehri" Bilecik'teki lise öğrencileri, tarih dersini kentteki tarihi mekanlarda işliyor - İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik: - "Bu bölge doğal bir tarih atölyesi oluyor. Çocuklarımızın doğal ortamda geçmişini öğrenmeleri için projeler üretiyoruz. Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçtik" - Ertuğrulgazi Lisesi Müdürü Zaim Akbulut: - "Görerek ve yerinde anlatım ile daha etkili oluyor. Öğrenci dört duvar arasında bulunmaktan çok da mutlu olmaz, bilgiyi dışarıda almak ister. Hababam Sınıfı'nda geçen bir sahnede Mahmut Hoca bunu bizlere güzelce anlatmıştı"

Bilecik'teki lise öğrencileri, tarih derslerini tarihi mekanlarda öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan "okul dışı öğrenme ortamları" başlığı çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen çalışmalar kapsamında tarihi mekanları dersliğe dönüştüren liseliler, dersi ilgiyle takip ediyor.

Bu kapsamda, Ertuğrulgazi Lisesi öğrencileri, tarih dersini "kuruluşun ve kurtuluşun şehri" olarak bilinen kentteki Ertuğrulgazi ve Dursun Fakıh türbelerinde işledi. 520 öğrencinin yer aldığı tarih dersinde okulun son sınıf öğrencileri, tarihi alanları öğrenci arkadaşlarına tanıtarak Osmanlı tarihi hakkında sunum yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde ildeki tarihin mekanların öğrencilerin dersliği haline geldiğini söyledi.

Öğrencilerin okul dışındaki atölye çalışmalarına meraklı olduğunu anlatan Çelik, şunları belirtti:

"Kuruluşun ve kurtuluşun şehri olan Bilecik'i doğal bir tasarım atölyesi olarak görüyoruz. İlimizde bulunan Şeyh Edebali Türbesi, Ertuğrulgazi ve Dursun Fakıh türbeleri, Kurtuluş Savaşı'nın izleri, Metristepe ve Kuyulu Mescit ile bu bölge doğal bir tarih atölyesi oluyor. Çocuklarımızın doğal ortamda geçmişini öğrenmeleri için projeler üretiyoruz. Mart ayı itibarıyla uygulamaya geçtik."

Çelik, çalışmaların valilik ve belediyeler desteği ile daha da etkin olarak sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

- "Yaşayarak öğrenme öğrencilerin dikkatini çekiyor"

Okul Müdürü Zaim Akbulut da ildeki çalışmalar kapsamında ilk defa öğrencilerle türbeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Akbulut, okul dışı ortamlarda yapılan atölye çalışmalarının fayda sağladığını ifade ederek, "Görerek ve yerinde anlatım ile daha etkili oluyor. Öğrenci dört duvar arasında bulunmaktan çok da mutlu olmaz, bilgiyi dışarıda almak ister. Hababam Sınıfı'nda geçen bir sahnede Mahmut Hoca bunu bizlere güzelce anlatmıştı. Okul arazidir, okul ortamdır." diye konuştu.

Tüm öğrencilerin etkili öğrenme ve soru sorma ile tarih dersini tamamladığını aktaran Akbulut, "Bilgileri, bulundukları ve yaşandıkları yerlerde öğrencilere anlatabilirsek çok daha etkili olur. Biz bu anlamda öğrencilerimizle buraya geldiğimiz için mutluyuz." dedi.

Okulun Tarih Öğretmeni Adile Gizer, 4 yıldır burada görev yaptığını anlattı.

Yapılan dersin, tarihin sürükleyici ve etkili anlatımı için değerli olduğunu ifade eden Gizer, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimize otobüslerde ve türbelerde bilgileri verdik, daha sonra tarihi alanları ziyaret ettik. Bu şekilde daha kalıcı bir öğrenme sağladık. 24 öğrencimiz bu çalışmada aktif rol oynadı, tarihi alanların bilgilerini arkadaşlarına anlattılar. Yaşayarak öğrenme, sınıfta öğrenmeye göre öğrencilerin çok daha fazla dikkatini çekiyor."

Okulun son sınıf öğrencilerinden Ece Uysal ise tarihi mekanların içerisinde ders anlatımının kendisine heyecan verdiğini söyledi.

Çalışma için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a teşekkür eden Uysal, "Ertuğrulgazi Türbesi'nde öğrenci arkadaşlarımıza tarihi mekanların bilgilerini aktardık. Oradaki insanların yaşadıklarını aktarmaya çalıştık, tüm sınıf arkadaşlarım da bu proje sayesinde okulumuzdaki öğrencilere hem Ertuğrulgazi Türbesi'ni hem de Dursun Fakıh Türbesi'ni anlattı. Sınıfta değil de buraya gelip, manevi olarak bu atmosferi yaşamak tüm arkadaşlarım için daha etkili oldu." ifadelerini kullandı.