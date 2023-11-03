Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının tarihinin değiştiğini açıkladı. 2022-2023 sezonu lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi bir araya getirecek maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ve saati...
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Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının tarihini değiştiğini duyurdu. Peki, "Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?" İşte 2023 Süper Kupa maçı hakkında merak edilen soruların yanıtı...
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SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.
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SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.
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