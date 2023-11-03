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        Haberler Spor Futbol Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak? - Futbol Haberleri

        Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Kupa maçının tarihinin değiştiğini açıkladı. 2022-2023 sezonu lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'yi bir araya getirecek maçın tarihi futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı tarihi ve saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2023 - 19:50 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:50
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        • 1

          Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı için nefesler tutuldu. Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçının tarihini değiştiğini duyurdu. Peki, "Tarih değişti! 2023 Süper Kupa Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman? Süper Kupa maçı saat kaçta, nerede oynanacak?" İşte 2023 Süper Kupa maçı hakkında merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SÜPER KUPA MAÇI NE ZAMAN?

          Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023 Turkcell Süper Kupa maçının 30 Aralık'tan 29 Aralık tarihine alındığı duyurdu.

        • 3

          SÜPER KUPA MAÇI NEREDE, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

          TFF'den yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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