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        Haberler Ekonomi Emlak Tarih belli oldu! İspanya'da 'altın vize' resmen sona eriyor - Emlak Haberleri

        Tarih belli oldu! İspanya'da 'altın vize' resmen sona eriyor

        İspanya, 2013 yılından bu yana uyguladığı, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerin vatandaşlarına yatırım yapmaları ya da ev satın almaları halinde oturma izni hakkı tanıyan 'altın vize'yi nisan ayında sona erdirecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 09.01.2025 - 09:38
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        İspanya'da 'altın vize' resmen sona eriyor
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        Senato ve Mecliste geçen kasımda kabul edilen ve 3 Ocak'ta Resmi Gazete'de yayımlanan kanun gereği 'altın vize' uygulaması 3 Nisan itibarıyla son buluyor.

        Ekonomik krizden dolayı, dönemin sağ hükümetinin kararıyla 2013'te yürürlüğe giren uygulamayla, 500 bin eurodan yüksek değerde ev satın alan veya 1 milyon euronun üzerinde yatırım yapan AB dışı ülkelerin vatandaşlarına "altın vize" veriliyordu.

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        İstatistiklere göre İspanya'da şimdiye kadar yaklaşık 15 bin 300 yabancı yatırımcı "altın vize"den yararlandı.

        Uygulamadan yararlananların yüzde 96'sı gayrimenkul alımıyla bunu gerçekleştirirken, bundan faydalanan yabancı ülke vatandaşlarının listesine bakıldığında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela ilk 5'te yer aldı.

        Bu arada, kanunun yürürlüğe girmesinden önce talepte bulunanların da "altın vize"den yararlanabilecekleri bildirildi.

        Mevcut sol koalisyon hükümeti, ülkede son yıllarda yaşanan ve İspanyolların alım gücünü düşüren konut krizinden dolayı 'altın vize' uygulamasının bitirilmesini istiyordu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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