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Tarih açıklandı! AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi 2022 AÖF yaz okulu sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınav tarihi 2022

AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 27 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tamamlanan kayıt işlemleri sonrasında AÖF yaz okulu sınav tarihleri ve sınav ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Gündemdeki yerini koruyan AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım başladı. İşte AÖF yaz okulu sınav tarihleri hakkında merak edilenler...

25.07.2022 - 11:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • AÖF yaz okulu sınav tarihleri açıklandı. 27 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen kayıt işlemleri sonrasında AÖF yaz okulu sınav tarihleri gündeme geldi. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş yerleri belgesi açıklandı mı?" İşte konuyla ilgili merak edilen detaylar...

  • AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav takvimine göre yaz okulu sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak.

  • AÖF YAZ OKULU SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

    Destek sistemi tarafıdan yapılan açıklamada, "Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir." ifadelerine yer verildi.

  • AÖF YAZ OKULU SINAVI TEK OTURUM MU OLACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu tek sınav üzerinden yapılır ve başarı katkısı %100'dür. Sınavda her ders için 20 soru sorulmaktadır. Sınav süresi ise 30 dakikadır. Geçme notu 35'tir. Sınav sisteminde 4 yanlış bir doğru uygulaması devam etmektedir.

  • AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

    AÖF yaz okulu sınavı yüz yüze olacak.

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