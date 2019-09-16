16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaşayan, rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip olan "çok gözlü gök mavisi" kelebekleri, güzelliği ile adeta göz kamaştırıyor.
AA'nın haberine göre bitki çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha zengin floraya sahip Tunceli, yüzde 18'i endemik olan 1600'ün üzerinde kayıtlı bitki türü bulunması sebebiyle her yıl ilkbahar, yaz ve sonbaharın başlarında yüzlerce kelebek türüne ev sahipliği yapıyor.
Zengin florası ve el değmemiş doğasıyla dikkati çeken Ovacık ilçesi de bu sebeple özellikle mayıs ve eylül ayları arasında rengarenk kanatlara ve tarifsiz güzelliğe sahip kelebeklerle şenleniyor.
Kelebekler arasında ise sonbaharın yaşanmaya başladığı şu günlerde en çok dikkati bilimsel adı "polyommatus bellargus" olan "çok gözlü gök mavisi" olarak bilinen kelebek çekiyor.
Havaların soğumasına rağmen halen ilçedeki su kenarlarında ya da tarlalarda açan çiçeklere konan çok gözlü gök mavisi kelebekleri güzellikleriyle adeta göz kamaştırıyor.
Ege kıyıları hariç Türkiye'nin her yerinde görülebilen, mayıs ve haziran ile ağustos ve eylül aylarında iki nesil oluşturarak uçan bu kelebekler, daha çok yaşam alanı olarak otlakları ve orman kenarlarını tercih ediyor.
Yumurtalarını bitki yapraklarının arasına bırakan çok gözlü gök mavisinin ikinci neslinin tırtılları kış uykusuna yatarak, ilkbaharda yaklaşık bir aylık pupa evresinden sonra ergin kelebeğe dönüşüyor.
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