Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı ve sahadan 1-0 mağlup ayrılı. Maçta gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarın tepkisini çeken ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 28 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı taraftarlar ıslıkla protesto etti.

Mücadelenin 77. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Hollandalı futbolcu Ryan Babel de karşılaşmanın son bölümlerinde topla buluştuğu dakikalarda ıslıklandı. Müsabaka sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan futbolcular arasında yer alan Babel, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi.