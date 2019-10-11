Ay-yıldızlı taraftarlar, maça saatler kala Fenerbahçe Stadı'nda toplandı.

Stat çevresinde şarkılar ve tezahüratlarda bulunan taraftarlar, stadyumdaki Fenerium mağazalarında satılan A Milli Takım forması ve ürünlerine de yoğun ilgi gösterdi.

Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmada tribünlerin tamamen dolması beklenirken, maçın başlamasına saatler kala stata gelen binlerce taraftar da heyecanla karşılaşmanın başlama düdüğünü bekliyor.