Taraftarlardan futbolculara tepki

Maçın son bölümünde taraftarlar, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" ve "Formayı çıkarın çıplak oynayın" diye tezahüratlar yaptı.

Maçtan sonra futbolcular kendilerine tepki veren tribünlere giderek ellerini kaldırıp alınan sonuçlardan dolayı özür diledi.

Öte yandan, maç sonunda kendi taraftarlarına "üçlü" çektirmeye giden Denizlisporlu Olcay Şahan'la sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kendisine küfürlü tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe tribünlerine Olcay da tepki verdi. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasına gitmesiyle gerginlik büyümedi.