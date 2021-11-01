Taraftarlar arasında silahlı çatışma

Hurcan De Las Heras ile Ferro Carril Oeste arasında oynanan Arjantin 3. Lig maçında futbola leke düşürecek bir olay yaşandı.

Mücadelenin 79. dakikasında taraftar grupları arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte iki takım teknik heyeti, oyuncuları ve hakemler soyunma odasına doğru koşmaya başladı.

Mermilerden biri deplasman ekibinin teknik direktörü Mauricio Romero'ya isabet etti. Kolundan yaralanan teknik adamın durumunun iyi olduğu belirtildi.