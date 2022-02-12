Taraftardan Gomis değişikliğine tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Bafetimbi Gomis'in oyundan alınmasına tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent, maçın 59. dakikasında Gomis'i kenara alarak yerine Mustafa Muhammed'i oyuna dahil etti.

Bu karara ıslıklarla tepki gösteren taraftarlar, Gomis lehine tezahürat yaptı.

Öte yandan karşılaşmayı 21 bin 832 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı.