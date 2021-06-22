Beşiktaş taraftarı Sergen Yalçın’ı yeni sözleşme için ikna etmeye çalışıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi ile Yalçın arasında yapılan son görüşmeden de sonuç çıkmadı.

NTV Spor'un haberine göre yaşanan bu gelişme üzerine siyah beyazlı taraftarlar 48 yaşındaki teknik adamın evine gitme kararı aldı.

Yalçın’ın yaşadığı sitenin önüne gidecek olan taraftarlar, tezahüratlar ve pankartlarla desteklerini göstererek, 48 yaşındaki çalıştırıcıyı yeni sözleşme için ikna etmeye çalışacak.