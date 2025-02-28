Taraftar Lemina'da haklı çıktı!
Okan Buruk sezon başında orta saha eleştirilerine "Galiba 12 kişi oynayacağız" yanıtını verirken Mario Lemina'nın performansı sonrasında oklar başarılı çalıştırıcıya döndü
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Galatasaray’da Mario Lemina rüzgarı esiyor.
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Çaykur Rizespor deplasmanında maçı çeviren Gabonlu futbolcu Fenerbahçe karşısında da maçın adamı oldu.
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Mario Lemina’nın başarılı performansı sonrasında gözler de Okan Buruk’a döndü.
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Yaz aylarındaki orta saha eleştirilerine yanıt veren Buruk “Galiba maçları 12 kişi oynayacağız. Ne oynamak istediğimiz sistemi ne yapmak istediğimizi bilen var” demişti.
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Yaz transfer döneminde orta saha transferi rafa kalkarken devre arasında da öncelik başka bölgelere verildi.
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Taraftar orta saha baskısı yaparken Mario Lemima’nın kadro dışı kalmasının akabinde tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlandı.
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İlk yarıda Avrupa, kupa ve ligde mücadele eden Galatasaray’da Lucas Torreira ve Gabriel Sara’nın yanı sıra Dries Mertens de yoğun maç temposundan yorgun düştü.
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Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu’dan orta sahada beklediği katkıyı alamayan Buruk, Mario Lemina’yı derbide 11’e monte etti.
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Birçok atağı kesen Gabonlu futbolcu henüz tam hazır olmamasına göz dolduran bir performans sergiledi.
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Yazdan bu yana orta saha takviyesi isteyen taraftarlar ise Lemina’nın performansı sonrasında “Keşke transfer yazın gerçekleşseydi” diye dert yandı.