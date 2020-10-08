"ARTIK NE İSTEDİĞİMİ BİLİYORUM"

Tara De Vries de, sosyal medya hesabına çocukluk karesini ekleyerek altına şu notu düştü:

Evet, bugün bir yaş daha büyümüş oldum. Bu sene çok hareketli geçti. Tek başıma büyük kararlar verdim, hayallerimi gerçekleştirdim ve kendi ayaklarımın üstünde durabildiğimi fark ettim. Bir sene içerisinde insanın çok değişebildiğini gördüm.

Bugün artık hayallerimin ve hedeflerimin peşinden gitmeye karar verdim. Çünkü artık ne istediğimi ve kim olduğumu biliyorum. Hayatımda yeni adımlar attım, yeni yollar çizdim.

Çok çalıştım, ve hayallerimi gerçekleştirdim. Her şeyi akışa bırakarak devam ettim, güçlendim, hayal kurabildim. Bakalım gelecek sene neler olacak, heyecanla bekliyorum çünkü bu hayat süprizler ve mucizelerle dolu. İyi ki doğdum.