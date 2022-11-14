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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 426 sözleşmeli personel alımı yapacak. Söz konusu alım ilanında taşra hizmet birimlerinde görevlendirilmek üzere 426 personeli bünyesine katacağını duyuruldu. İlana başvurular 1 Aralık’ta başlayacak. Başvuru şartları ve ekranı ise haberimizde yer alıyor.

Giriş: 14.11.2022 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 1'i büro personeli ve 425'i tekniker eleman olmak üzere 426 sözleşmeli personel alımını yapacağını duyurdu. Taşra hizmet birimlerinde görev almak isteyen kişiler başvuru tarihlerini ve şartlarını araştırıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın detayları belli oldu.  Peki, 2022 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 426 personel alımı başvuru tarihleri, şartları nedir ve kimler başvurabilir? İşte TKGM başvuru ekranı

  • 2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları 1 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 11 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek.

    Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayınlanan iş ilanına göre, 426 sözleşmeli personel alımı için başvurular 1 Aralık tarihinde başlayacak. 11 Aralık 2022 saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden devam edecek olan başvurularda posta ya da kargo yöntemi kabul edilmeyip sadece internet başvuruları değerlendirmeye alınacak.

  • 2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI NASIL BAŞVURULUR?

    Başvurular 1 Aralık - 11 Aralık tarihlerinde e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

    2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

  • 2022 TKGM 426 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER BAŞVURABİLİR?

    Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adayların KPSS puanı, eğitimi, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılıyla temin ederek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenmeyecek.

    Adaylar söz konu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri yapacak.

    Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacak. Yurt içinde veya dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adaylar denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yükleyecek.

    Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanlar herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunacak.

  • BAŞVURU ŞARTLARI

    1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

    2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

    3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

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