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        Haberler Ekonomi Emlak Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem - Emlak Haberleri

        Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 3 boyutlu şehir modellerinin üretilmesinde katkı sağlayacak '3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Vatandaşlarımızın, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyoruz. Proje ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespitini yapabileceğiz. Projesini tamamladığımız illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:21
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        Tapu ve Kadastro'da 3 boyutlu dönem
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından akıllı şehir konseptine uygun daha sağlıklı ve yaşanabilir şehir konsepti hedefiyle “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi” hayata geçiriliyor. Akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak proje ile mevcut yapı stokunun tespiti ve takibi, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesi sağlanacak. Proje, ayrıca deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin yönetiminde de fayda sağlayacak.

        “PROJE İLE ŞEHİRLERİN DİJİTAL İKİZLERİNİ ÇIKARIYORUZ”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ‘3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlığı Oluşturma Projesi’ ile şehirlerin dijital ikizlerinin çıkarıldığını belirtti. Proje ile vatandaşların, yapılarla ilgili doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdıklarını kaydeden Bakan Özhaseki, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen ‘3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi’ ile deprem, sel ve heyelan gibi afetlerin sonrasında arama kurtarma ve hasar tespitini, yeni şehirleşme çalışmalarını, mevcut yapı stokunun tespiti ve takibini, tapu, kadastro, adres, 3 boyutlu bina verilerinin üretilerek belediye ve diğer kamu kurumlarının verileriyle entegre edilmesini ve enerji potansiyeli tahmini ile gürültü emisyonu tahminlerini yapabileceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın parsel sorgu uygulamasında yapıyla ilgili bilgiye erişebilmelerini de sağlayacağız.” dedi.

        Bakan Mehmet Özhaseki, projesini tamamladıkları illerde, yılbaşından itibaren vatandaşlara hizmet vermeye başlayacaklarını bildirdi.

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        CANKURT: “KENDİ ÖZ KAYNAKLARIMIZLA GELİŞTİRİLDİ”

        Bakan Özhaseki’nin paylaştığı videoda, proje ile ilgili değerlendirmelerine yer verilen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt da, Parsel Sorgu Uygulamasındaki iki boyutlu kadastro hizmetini üç boyutlu olarak sunmaya başlayacaklarını ifade etti. Cankurt, “Hâlihazırda uygulamalarımızın tamamı yerli imkânlarla, kendi öz kaynaklarımızla geliştirildi. Bununla beraber de vatandaşımıza adım adım bu hizmeti açmak istiyoruz.” diye konuştu.

        HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINDA DOĞRU VERİYE HIZLICA ULAŞILACAK

        Afetle mücadeleyi de hızlandıracak 3 boyutlu kadastro ile afet sonrası arama kurtarma çalışmalarında doğru yerde ve daha erken müdahale imkânı elde edilecek. Ayrıca, hasar tespit çalışmalarında da doğru veriye hızlıca ulaşılacak. Tüm bunlarla beraber, tapu kayıtlarıyla gerçek kullanım arasındaki fark tespit edilecek. Şehir planlama, arazi yönetimi, mühendislik projeleri, vergi toplama, kültürel ve doğal varlıkları koruma, çevre koruma gibi kadastro dışındaki değişik alanlarda yürütülen çalışmalar için de gerekli olan üç boyutlu konumsal verileri sağlayacak. Proje, akıllı şehirler için önemli bir altyapı oluşturacak.

        VATANDAŞLARIN İLAVE BÜROKRASİDEN KURTARILMASI SAĞLANACAK

        Projeyle; işlem süreci, kadastro veri kalitesinin arttırılması, mimari projelerin taranarak modellenmesi ve 3 boyutlu fotogrametrik şehir modellerinin oluşturulması sağlanacak. Ayrıca binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ile de vatandaşların ilave bürokrasiden kurtarılması sağlanacak.

        VERİLER, ÇEVREDEN İNŞAAT SEKTÖRÜNE KADAR BİRÇOK ALANDA KULLANILABİLECEK

        “3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi” ile gayrimenkul alım satım süreçlerinde de 3 boyutlu görüntü ile alan büyüklüğü, cephe, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri vatandaşların kullanımına sunulabilecek. İskânlı ve iskânsız binaların takibi yapılabilecek. Elde edilen teknolojik veriler ve çıktılar ise çevreden inşaat sektörüne kadar birçok alanda kullanılabilecek.

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