Tapu harçlarında vergi indirimi uzatıldı mı? KDV ve ÖTV indirimleri devam edecek mi?

Vatandaşların merakla beklediği konular arasında 31 Mart 2019'da sona erecek tapu harcı, ÖTV ve KDV indiriminin devam edip etmeyeceği sorusu yer alıyordu. Hem üreticiler hem de tükerticiler, bu nedenle KDV ve ÖTV ile ilgili son dakika gelişmelerini büyük bir merakla takip ediyordu.

Vatandaşların merakla beklediği müjde Cumhurbaşkanlığı kararıyla geldi. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı? Tapu harçlarında 31 Mart 2019'da bitecek vergi indirimi devam edecek mi? İşte detaylar...

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

31 Mart tarihinde sona erecek ÖTV ve KDV indirimi, Cumhurbaşkanı kararıyla 31 Aralık 2019 tarihine uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, otomotiv, beyaz eşya ve mobilya alımlarında uygulanan vergi indirimi uygulaması ikinci kez uzatıldı.

31 Mart'ta sona erecek olan uygulama 30 Haziran'a kadar uygulanmaya devam edilecek. Düzenlemeyle, vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a, fiyatı 70 bin ila 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düştü.

Ticari araçlara yönelik uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı ise yüzde 1'e indirildi. Beyaz eşyada ÖTV sıfırlanırken, mobilya da ise KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi.

TAPU HARÇLARINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin de süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV, yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü.