Tapu harcından 7 milyar TL gelir

Türkiye'de yılın ilk çeyreğinde 708 bin 523 gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirilerek, 6 milyar 961 milyon 776 bin lira tapu harcı geliri elde edildi.
AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, mart ayında 291 bin 739 satış işlemi yapıldı, 2 milyar 971 milyon 680 bin 895 lira 48 kuruş tapu harcı geliri sağlandı.
Şubat ayında ise 217 bin 673 gayrimenkul satış işlemi yapılmıştı. Şubat ve mart arasındaki işlem sayılarına göre, martta bir önceki aya göre yüzde 34 oranında artış görüldü.
Ülke genelinde ocak-mart döneminde 708 bin 523 adet gayrimenkul satış işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemlerden 6 milyar 961 milyon 776 bin 497 lira tapu harcı geliri elde edildi.
Bu satış işlemlerinin, 307 bin 396'sını konut, 122 bin 22'sini arsa, 192 bin 184'ünü tarla, 34 bin 669'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmazlar oluşturdu.
En çok satış işlemi yapılan iller arasında 92 bin 833 satışla İstanbul ilk sırada yer aldı.
İstanbul'u 48 bin 116 ile Ankara, 39 bin 543 ile İzmir, 28 bin 455 ile Antalya, 27 bin 207 ile Bursa, 20 bin 674 ile Konya, 19 bin 135 ile Kocaeli ve 18 bin 773 ile Balıkesir takip etti.
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