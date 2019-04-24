Vatandaşların merakla beklediği konular arasında 31 Mart 2019'da sona erecek tapu harcı indiriminin devam edip etmeyeceği sorusu yer alıyordu. Geçtiğimiz ay Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla tapu harcı vergi indiriminin ileri bir tarihe kadar devam edeceği kesinleşmişti.

Bu müjdeli haber üzerine milyonlarca vatandaş tapu harcı vergi indiriminin hangi tarihe kadar devam edeceğini araştırmaya başladı. İşte tapu harcı vergi indiriminde son gün!

Vatandaşların merakla beklediği müjde Cumhurbaşkanlığı kararıyla geldi. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı? Tapu harçlarında 31 Mart 2019'da bitecek vergi indirimi devam edecek mi? İşte detaylar...

VERGİ İNDİRİMİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı kararı ile 31 Mart'ta sona erecek olan tapu harçlarında yönelik indirim düzenlemesinin süresi uzatıldı. Düzenlemeyle, konut alımında KDV yüzde 18'den yüzde 8'e, tapu harçları da yüzde 4'ten yüzde 3'e düşürüldü. İndirim süresi 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı.