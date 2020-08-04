Tanzanyalı madenci ikinci kez milyon dolarlık nadir değerli taş buldu

Tanzanya'da bir madenci Haziran ayında 3,4 milyon dolar değerindeki iki Tanzanit taşını bulup bir gecede milyoner olduktan sonra üçüncü bir taş daha buldu.
Saniniu Laizer'in son bulduğu 6,3 kiloluk taşı 2 milyon dolara satıldı.
Tanzanit taşı sadece Tanzanya'nın kuzeyinde bulunuyor ve mücevher yapımında kullanılıyor.
Dünya üzerinde bulunan en nadir değerli taşlardan biri olan Tanzanit, yerel bir jeoloğa göre 20 yıl içinde tükenebilir.
Taşlar koyu mor-mavi tonlarında oluyor.
Fiyatı ne kadar nadir olduğuna göre belirleniyor; daha parlak ve berrak taşın fiyatı daha yüksek oluyor.
Haziran ayında hükümete 9,2 ve 5,8 kilo ağırlıklarında iki taş satmasının ardından Laizer BBC'ye, parti vereceğini söylemişti.
Lazier, Mirerani Madeni'ndeki törende yaptığı konuşmasında diğer madencilere de buldukları taşları hükümete satma çağrısı yaptı:
"Hükümete satmak demek kısa yol yok demek. Şeffaflar."
Lazier, Manyara bölgesinde yer alan Simanjiro'da okul ve sağlık merkezi yaptıracağını açıkladı.
30 çocuğu olan Lazier BBC'ye Haziran ayında yaptığı açıklamada hayat tarzının değişmeyeceğini ve 2.000 ineğine bakmaya devam edeceğini söylemişti.
Lazier gibi küçük çapta iş yapan madencilerin Tanzanit arayabilmesi için hükümetten lisans almaları gerekiyor ancak özellikle büyük şirketlerin sahip olduğu madenlerin yakınlarında yasa dışı madencilik de görülüyor.
2017 yılında Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, orduya dünyanın tek Tanzanit kaynağı olduğu düşünülen Manyara'daki Merelani maden bölgesinin etrafında 24 kilometrelik bir duvar örme talimatı vermişti.
Bir yıl sonra hükümet maden sektöründeki gelirlerinde artış açıklamış ve bunu duvarın örülmesine bağlamıştı.
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