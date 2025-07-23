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        Haberler Dış Yazar Tanzanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tanzanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Tanzanya telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Tanzanya'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Doğu Afrika'nın kültürel ve doğal zenginlikleriyle öne çıkan ülkesi Tanzanya, birçok kişinin merak edip araştırdığı ülkeler arasına girmiştir. Turistik ve coğrafi konumuyla öne çıkar. Zanzibar adaları, Serengeti Milli Parkı ve Kilimanjaro Dağı gibi dünyaca ünlü olmuş bölgeleri her yıl birçok turist çeker. Bu özelliğiyle sadece doğal güzellikleriyle değil resmi sistemleriyle de göze çarpar. Peki Tanzanya telefon kodu, resmi para birimi, plaka sistemi ve alan adı uzantısı gibi bilgiler neler? Yazıda cevabını bulabilirsiniz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 11:53 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:53
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        Tanzanya telefon kodu
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        TANZANYA TELEFON KODU

        Tanzanya telefon kodu +255 olarak bilinir. Uluslararası bir kod olarak öne çıkan +255, Tanzanya için yapılan yurt dışı aramalarında kullanılır. Örneğin Türkiye’den bir kişiyi aramak için +255 yazıldıktan sonra kişi numarasının çevrilmesi koşulu vardır. Aksi takdirde arama gerçekleşmez ve karşı tarafa hiç gitmez. Ek olarak ülke içindeki iletişim, yalnızca bölgesel alan kodlarıyla sağlanır. Mobil hatlarda ise çoğunlukla 6, 7 ve 8 ile başlayan numaralar öne çıkar.

        TANZANYA PARA BİRİMİ

        Tanzanya para birimi Tanzanya Şilini olarak öne çıkar. TZS koduyla bilinen bu para, madeni ve kâğıt olarak ülke genelinde yaygınlaşmıştır. Güncel kur değerleri döviz piyasalarına göre değişiklik gösterir. Ancak çoğunlukla 1 Amerikan doları karşılığında birkaç bin Tanzanya şilini alınabileceğini söylemek mümkündür. Ülkede döviz büroları yaygın şekilde kullanılır. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde Amerikan doları da kabul edilir. Özellikle turistik alanlarda dolar ile ödeme yapmanız mümkün olabilir.

        TANZANYA PLAKA KODU

        Tanzanya plaka kodu için özel bir kod yoktur. Ülkede araç plakaları siyah zemin üzerine sarı yazılarla oluşturulmuştur. Yani ülkenin genel plaka kodu vardır. Kodlar, alfabetik ve sayısal karakterlerden meydana gelir. Özel, ticari, devlet ve diplomatik araçlar farklı formatlarda plakalar taşır. Araç plakalarında ise yaygın şekilde ilk harf, aracın kayıtlı olduğu bölgeyi belirtmek için koyulmuştur. Örneğin "T" harfi, daha çok Darüsselam bölgesine ait araçlarda yaygınlaşmıştır. Ek olarak plakalar araçlara devlet tarafından verilir.

        TANZANYA HANGİ ALAN ADI UZANTISI?

        Peki Tanzanya hangi alan adı uzantısı? Bu ülkeye ait resmi internet alan adı uzantısı “.tz” şeklinde belirlenmiştir. Tanzanya merkezli kurumlar, şirketler ya da bireyler bu alan adını kullanarak dijital varlıklarını konumlandırabilir. İnternet sitelerinde ".co.tz", ".org.tz" ya da sadece ".tz" gibi varyasyonlar bulunur. Tanzanya’da internet kullanımı son yıllarda artmıştır. Bu da ilgili internet uzantısına sahip çok sayıda yerel içerik sunan site açılmasına neden olmuştur. Sonuç olarak Tanzanya, dijital dünyada varlığı olan bir ülkedir.

        TANZANYA HAKKINDA BİLGİLER

        • Tanzanya ülkesi, 1964 yılında Tanganika ve Zanzibar’ın birleşmesiyle kurulan bir ülkedir.
        • Başkenti Dodoma şehridir.
        • Tanzanya ülkesinin en büyük ve en gelişmiş şehri Darüsselam’dır.
        • Resmi olarak konuşulan diller İngilizce ve Svahili’dir.
        • Nüfusun yaklaşık 67 milyon civarında olduğu düşünülür.
        • Söz konusu ülke, Afrika kıtasının en yüksek noktası olan Kilimanjaro Dağı’nın bulunduğu bir konumdadır.
        • Tanzanya’da gelir kaynakları arasında tarım, turizm ve madencilik öne çıkar.
        • İlgili ülke, Afrika kıtasında büyük bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Bu özelliğiyle çevresindeki ülkelerden ayrılır.
        • Ülkede elektrik prizleri genellikle G tipidir.
        • Tanzanya mutfağında Hindistan ve Arap etkileriyle harmanlanmış zengin bir lezzet yelpazesi göze çarpar.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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