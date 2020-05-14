Tanzanya'da keçinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Devlet Başkanına tepki

Act Wazalendo, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan’dan bu yana test sonuçlarını halkla paylaşmayan hükümete çağrıda bulunarak, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ve halkın gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu belirtti.
Şeffaflığın salgınla mücadelenin parçası olduğunu vurgulayan Wazalendo, mali destek, kitlesel test, zorunlu sosyal mesafe ve sınırların kapatılması gibi önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.
Wazalendo, görünmez düşmanla yapılan mücadelenin toplumun tüm kesimlerinin el birliğiyle kazanılabileceğini ifade etti.
- Laboratuvar başkanı görevden alındı
Devlet Başbakanı Magufuli’nin laboratuvara gizlice insan isimleri verilerek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuş, ardından testleri yapan laboratuvarın başkanı ve bir üst düzey yöneticisi görevden alınmıştı.
Ulusal laboratuvarın başına henüz kimseyi atamayan Tanzanya hükümeti, laboratuvara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Magufuli’nin açıklamaları, ülkeye yurt dışından gelen testlerinin hatalı olabileceğine ilişkin tartışmalara da yol açmış, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, Tanzanya’ya gönderilen testlerin güvenilirliğinin onaylandığını belirtmişti.
Cami ve kiliselerde toplu ibadetlere izin vererek halkın çalışmaya devam etmesini isteyen Tanzanyalı lider, salgını hafife aldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.
Açıklanan son rakamlara göre, 509 pozitif vakanın görüldüğü ülkede, 21 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- ABD'den Tanzanya için Kovid-19 uyarısı
ABD, dün, Kovid-19 salgınına karşı yeterli tedbirleri almamakla eleştirilen Tanzanya'nın "yüksek riskli" olduğu gerekçesiyle vatandaşlarına sağlık uyarısı yapmıştı.
ABD'nin Darüsselam Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin en kalabalık şehri Darüsselam'ın yüksek derecede riskli olduğu belirtilerek, eldeki verilerin salgının hızlı büyüme gösterdiğini işaret ettiği vurgulanmıştı.
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