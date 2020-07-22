Tanzanya'da genel seçimler 28 Ekim'de yapılacak

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Semistocles S. Kaijage, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin genel seçim tarihini paylaştı.

Açıklamada, "Devlet başkanlığı ve milletvekili seçimleri 28 Ekim tarihinde yapılacak." ifadelerine yer verildi.

Kaijage, seçim kampanyalarının ise 26 Ağustos'ta başlayıp 27 Ekim'e kadar devam edeceği bilgisini paylaştı.

Tanzanya'da genel seçimler 5 yılda bir düzenlenirken Ekim 2015'te yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan John Magufuli, Kasım 2015'ten bu yana Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Müslüman Samia Hassan Suluhu da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı.