Yerel basındaki habere göre, saldırıyı gerçekleştiren kişinin öldürüldüğü ve etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bölgedeki güvenliği sağlayan 3 polisin saldırı sırasında hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Fransa'nın Darüsselam Büyükelçiliği önündeki saldırıyı gerçekleştiren kişinin kimliğiyle ilgili açıklama yapılmadı.