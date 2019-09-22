Tanzanya'da Amerikalı bir turist su altında evlenme teklif ederken boğuldu

22 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kız arkadaşıyla birlikte Tanzanya'da tatil yaparken su altında evlenmek teklif etmek isteyen adam, boğularak hayatını kaybetti.
Steven Weber ve kız arkadaşı Kenesha Antoine, Tanzanya'daki Pemba Adası'nda deniz içindeki otel odalarından birinde kalıyordu.
Weber, odadan çıkıp deniz gözlüğü ve paletle suya dalarak kız arkadaşına, kağıda yazdığı bir notla evlenme teklif etti.
Weber evlilik teklifinin yazılı olduğu notu cama yapıştırdı. Odanın içinden teklifi kameraya almaya başlayan Antoine, daha sonra görüntüleri paylaştığı Facebook postunda, "Suyun altından bir daha çıkamadı" yazdı.
Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Antoine'ın paylaştığı görüntülerde, Weber'in suyun altındaki son dakikaları görülüyor.
Teklif için hazırladığı kağıtta "Seninle ilgili sevdiğim her şeyi anlatabilecek kadar nefesimi tutamam. Ama… seninle ilgili sevdiğim her şeyi, her gün daha fazla seviyorum!" yazıyor.
Ardından kağıdı ters çevirip "Eşim olur musun?" yazısını cama yapıştırıyor ve mayosunun cebinden çıkardığı bir yüzüğü gösteriyor. Sonra da yukarı doğru yüzmeye başlıyor.
Çiftin kaldığı Pemba Adası'ndaki Manta Resort'un CEO'su Matthew Saus, deniz içinde bir acil durum olduğu yönünde çağrı aldıklarını, ancak Weber'in yanına ulaştıklarında yapılacak hiçbir şey kalmadığını gördüklerini söyledi.
Pemba Adası'ndaki Manta Resort da BBC'ye, Weber'in 19 Eylül günü serbest dalış yaptığı sırada boğularak hayatını kaybettiğini teyit etti.
Weber ve Antoine, karadan yaklaşık 250 metre uzaklıkta, 10 metre derinlikteki deniz odasında kalmak üzere 4 günlük rezervasyon yapmıştı.
ABD'nin Louisiana eyaletinden gelen Weber, kız arkadaşına 10 metre derinlikte evlilik teklif etmek isterken hayatını kaybettiğinde, tatilin 3. günündelerdi.
Antoine, sosyal medya paylaşımında "Cevabımı duyamadı, oysaki bir milyon kez evet diyecektim" yazdı:
"Birlikte yaşayacağımız hayatın başlangıcını kutlayamadık, hayatımızın en güzel günü en kötü gününe dönüştü. Kaderin aklınıza gelebilecek en zalim cilvesi… Son birkaç günde yapılması gerekenler listesini yaparken çok zevk aldığımızı, birlikte son zamanlarımızı geçirirken çok mutlu olduğumuzu ve heyecandan başımızın döndüğünü düşünerek teselli bulmaya çalışacağım."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!