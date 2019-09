Tanzanya'da Amerikalı bir turist su altında evlenme teklif ederken boğuldu

Kız arkadaşıyla birlikte Tanzanya'da tatil yaparken su altında evlenmek teklif etmek isteyen adam, boğularak hayatını kaybetti.

Steven Weber ve kız arkadaşı Kenesha Antoine, Tanzanya'daki Pemba Adası'nda deniz içindeki otel odalarından birinde kalıyordu.

Weber, odadan çıkıp deniz gözlüğü ve paletle suya dalarak kız arkadaşına, kağıda yazdığı bir notla evlenme teklif etti.

Weber evlilik teklifinin yazılı olduğu notu cama yapıştırdı. Odanın içinden teklifi kameraya almaya başlayan Antoine, daha sonra görüntüleri paylaştığı Facebook postunda, "Suyun altından bir daha çıkamadı" yazdı.

Erkek arkadaşının hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Antoine'ın paylaştığı görüntülerde, Weber'in suyun altındaki son dakikaları görülüyor.

Teklif için hazırladığı kağıtta "Seninle ilgili sevdiğim her şeyi anlatabilecek kadar nefesimi tutamam. Ama… seninle ilgili sevdiğim her şeyi, her gün daha fazla seviyorum!" yazıyor.

Ardından kağıdı ters çevirip "Eşim olur musun?" yazısını cama yapıştırıyor ve mayosunun cebinden çıkardığı bir yüzüğü gösteriyor. Sonra da yukarı doğru yüzmeye başlıyor.

Çiftin kaldığı Pemba Adası'ndaki Manta Resort'un CEO'su Matthew Saus, deniz içinde bir acil durum olduğu yönünde çağrı aldıklarını, ancak Weber'in yanına ulaştıklarında yapılacak hiçbir şey kalmadığını gördüklerini söyledi.

Pemba Adası'ndaki Manta Resort da BBC'ye, Weber'in 19 Eylül günü serbest dalış yaptığı sırada boğularak hayatını kaybettiğini teyit etti.

Weber ve Antoine, karadan yaklaşık 250 metre uzaklıkta, 10 metre derinlikteki deniz odasında kalmak üzere 4 günlük rezervasyon yapmıştı.

ABD'nin Louisiana eyaletinden gelen Weber, kız arkadaşına 10 metre derinlikte evlilik teklif etmek isterken hayatını kaybettiğinde, tatilin 3. günündelerdi.

Antoine, sosyal medya paylaşımında "Cevabımı duyamadı, oysaki bir milyon kez evet diyecektim" yazdı:

"Birlikte yaşayacağımız hayatın başlangıcını kutlayamadık, hayatımızın en güzel günü en kötü gününe dönüştü. Kaderin aklınıza gelebilecek en zalim cilvesi… Son birkaç günde yapılması gerekenler listesini yaparken çok zevk aldığımızı, birlikte son zamanlarımızı geçirirken çok mutlu olduğumuzu ve heyecandan başımızın döndüğünü düşünerek teselli bulmaya çalışacağım."