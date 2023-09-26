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        Haberler Magazin Tanyeli: Reçetelerdeki bir iğne 11 bin lira - Magazin haberleri

        Tanyeli: Reçetelerdeki bir iğne 11 bin lira

        Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, tedavisiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Kullandığı bazı ilaçlar hakkında konuşan Tanyeli, "Tıp dünyası çok gelişti, tüm devletler bizim de yüce devletimiz gibi kanser ilaçlarını karşılıyor ancak yeni çıkan yurt dışından gelen ilaçlarının bazıları inanılmaz pahalı. Bazılarının adeti 6 bin Euro'yu geçiyor. Tedavinin yanıt süreci, bilinmezliği de ekstra cabası. Bu da bir çoğunun elini kolunu bağlıyor. Reçetelerdeki bir iğne 11 bin lira" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 17:48 Güncelleme: 26.09.2023 - 17:48
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        • 1

          Bir süredir pankreas kanseri ile mücadele eden ve tedavi süreci süren oryantal Tanyeli, bu süreci de takipçileriyle paylaşıyor.

        • 2

          Yeni açıklamalarda bulunan Tanyeli, "Kandilimiz mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun. Dünyada tüm kanser hastalarına ve tüm hastalıkla sınananlara Allah’ım şifa versin. Tıp dünyası çok gelişti, tüm devletler bizim de yüce devletimiz gibi kanser ilaçlarını karşılıyor ancak yeni çıkan yurt dışından gelen Immunity Therapy ilaçlarının bazıları inanılmaz pahalı. Bazılarının adeti 6 bin Euro'yu geçiyor. Tedavinin yanıt süreci, bilinmezliği de ekstra cabası. Bu da bir çoğunun elini kolunu bağlıyor. Reçetelerdeki bir iğne 11 bin lira. Bunun gibi bir sürü stres maalesef" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "DOSTLARIMIN SAYESİNDE BUGÜNE GELDİM"

          Tanyeli daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Hepimizin yaşam hakkı var. Ailemiz, sevdiklerimiz, doyamadıklarımız var. Ben hastanede şanslıydım. Hastane dışında beni bana bırakmayan dostlarımın desteği sayesinde bugüne geldim. Allah razı olsun bu mübarek günde ailemden ve dostlarımdan. Evet kelimiz güzel, ruhumuz güzel. ‘Neden ben?’ demeyin. Geleni iyi ağırla, içindeki tüm mesajlar uyanman için. Bölme, çarpma, ayırma, kışkırtma, dışlama…

        • 4

          "KENDİNİZİ BIRAKIRSANIZ MÜCADELEDE ZAYIF KALIRSINIZ"

          İnsanların inancına diline dinine edebine karışma. Sadece hayata karış, yaşıyorsun halen nefes alıyorsun şanslısın, teslim etmeden önce nefesini hakka girmeden, çal çene zihninin ve susmayan her şeyi bildiğini sanan çenenin seni nerelere sürüklediğini idrak et. Kabul etmek gelen davetsiz misafirden çok daha güçlü yapıyor bizi buna inanın. Hastalık psikolojisi ve duygusu ile kendinizi bırakırsanız mücadele de zayıf kalırsınız. Başta kabullenmek misafirin mesajını algılamak önemli ve kaç nefesimiz var bunu yüce yaradan bilir. Nefes aldığımız sürece kalkıp bütüne ve bizlere hayırlı olan şeyler için yola koyulmak gerekir. Bazı günler küçücük bir şey çok büyük şifa getirir. Allah kainatı yaratmış içinde bildiğimiz bilmediğimiz inançlar rengarenk insanlar sevgiyle kabul et.

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