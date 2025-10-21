Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Magazin Tanyeli'nin kardeşi vefat etti - Magazin haberleri

        Tanyeli'nin kardeşi vefat etti

        Geçtiğimiz mart ayında kanser nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli'nin kız kardeşi Seda Star da kansere yenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:42
        "İki kardeş kavuştu"
        İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, geçen mart ayında 54 yaşındaki hayatını kaybetmişti. Sosyal medya hesabından sık sık annesini anan Taylan Sadıkoğlu, teyzesinin acı haberiyle sarsıldı.

        Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu; "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar, yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" açıklamasını yaptı.

        Tanyeli, 2023'teki paylaşımıyla ağabeyin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

        #Tanyeli

