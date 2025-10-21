Tanyeli'nin kardeşi vefat etti

İki yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, geçen mart ayında 54 yaşındaki hayatını kaybetmişti. Sosyal medya hesabından sık sık annesini anan Taylan Sadıkoğlu, teyzesinin acı haberiyle sarsıldı.

REKLAM advertisement1

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu; "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar, yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" açıklamasını yaptı.

Tanyeli, 2023'teki paylaşımıyla ağabeyin de kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklamıştı.