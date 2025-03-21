Tanyeli'nin eşinden duygusal sözler: Rüyalarımda beni yalnız bırakma

2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli, 54 yaşında yaşamını yitirmişti.

Tanyeli'nin oğlu Taylan Sadıkoğlu - eşi İlker Sünneli

Eşinin ölümüyle zor günler geçiren İlker Sünneli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

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Tanyeli'nin otomobilde giderken bir videosunu yayınlayan Sünneli, gönderisine; "Rüyalarımda beni yalnız bırakma" notunu düştü.

İlker Sünneli'nin daha önce eski eşini kanser nedeniyle kaybettiği ortaya çıkmıştı.

"ÇOK TALİHSİZ BİR ADAM"

Tanyeli, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda, bu durumu şu sözlerle anlatmıştı: Eşime dedim ki 'Git, kendine yeni bir hayat kur. Ben kendime katlanamıyorum, başkasının bana katlanması daha zor.' Ama o gitmedi. Daha önce de eşini kanserden kaybetti. Çok talihsiz bir adam, bu süreci benimle de yaşıyor ama yine de bırakmadı beni. Gitmedi bir yere. Onun için çok zor ama ben güçlüyüm, Allah'ın izniyle atlatacağım.