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        Haberler Magazin Tanyeli: Kelliğim bereket sağladı - Magazin haberleri

        Tanyeli: Kelliğim bereket sağladı

        Kanserle savaşan ve Etiler'de görüntülenen Tanyeli, "Türkiye'de iki reklam filmi teklifi var, değerlendiriyorum. Saçlarımı hastalığımdan dolayı sıfıra vurdurduktan sonra gerçekten şansım açıldı. Kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 07:37 Güncelleme: 29.09.2023 - 07:37
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        • 1

          Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Milano'da podyuma çıkan Tanyeli, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          52 yaşındaki Tanyeli, "Benim İtalya'da podyuma çıkma nedenim kanser farkındalığı içindi. O yüzden bu defileye onay verdim. O defilede benim gibi hasta olan kardeşlerimin sesi olduğum için ne mutlu bana. Ben normalde dans sanatçısıyım ama İtalya'daki defileden çok güzel tepkiler geldi. Paris'ten de teklif geldi, cumartesi günü de orada podyuma çıkacağım" dedi.

        • 3

          "KELİMİN BANA PARA KAZANDIRACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ"

          Projelerinden söz eden Tanyeli, "Türkiye'de iki reklam filmi teklifi var, değerlendiriyorum. Saçlarımı hastalığımdan dolayı sıfıra vurdurduktan sonra gerçekten şansım açıldı. Kelimin bana para kazandıracağı hiç aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "TÜMÖRÜMDE YÜZDE OTUZ KÜÇÜLME OLMUŞ"

          Son sağlık durumu hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmeyen Tanyeli, "Doktorum tümörümde yüzde otuz küçülme olduğunu söyledi. O da beni çok mutlu etti. Tedavi içi Küba'ya giderken Yıldız Tilbe maddi, manevi bana çok destek oldu. Ona da buradan çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

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