Tanyeli için bir araya geldiler

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli için Bostancı Gösteri Merkezi'nde 'Tanyeli İçin Kalplerimiz 1 Olsun' etkinliği düzenlendi. Tedavisi süren Tanyeli, doktorunun izin vermemesi nedeniyle geceye katılamadı.

Tanyeli

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Gecede; Yıldız Tilbe, Hakan Altun ve Zara, Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası eşliğinde sahneye çıktı.

"YOLCULUĞU BİZE ÇOK ŞEY SORGULATTI"

Çağla Şıkel, Tanyeli hakkındaki duygularını; "Çok başka biri... Kişisel olarak tanımazken müthiş bir savaşçıyla karşılaştık. Zor yolculuğu bize çok şey öğretti ve sorgulattı. Bu hastalıkla mücadele verenlere umut oldu ve olmaya devam ediyor. Acil şifalar diliyorum" şeklinde dile getirdi.

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Geçtiğimiz günlerde otomobilin içinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Şıkel, konuyla ilgili soruları; "Konuşmak istemiyorum" diyerek geri çevirdi.

"BOYA KOTÜYMÜŞ"

Geçtiğimiz günlerde 7 - 8 saat saçında boyayla uyuya kaldığı için yüzünde kimyasal yanıkların olduğu iddia edilen Yıldız Tilbe, konuyla ilgili; "Uyuduğum için değil boya kötü. Bir sürü boya kullanıyorum, hiç biri böyle değilmiş" dedi. Öte yandan daha önce de Nişantaşı'nda ayağında farklı terliklerle görüntülenen Tilbe; "Biri şimdi yine ayağımda. Seviyorum" diye konuştu.

"AHDE VEFA GECESİ"

Zara da Tanyeli için "Ahde vefanın gecesi... Tanyeli inşallah sağlıklı şekilde aramıza döner. Tanyeli son saniyeye kadar gelmek istedi. Biz ve doktorlar, istemedik. Nihayet bizi dinledi. Kalbi ve aklı bizde. Her saniye telefon açıyor" sözleriyle değerlendirdi.

Sahne için giymeyi tercih ettiği kostümleriyle ilgili de konuşan Zara; "Hepsi başımın tacı... Stil çalışması yapan biri olarak gazino, halk konseri ve televizyon programları bütün bunlar farklı etkinlikler. Her yerde istenilen farklı. Ona göre davranmaya çalışıyoruz" dedi.

"AŞK BİR GÜNE SIĞMAZ"

Ünlü şarkıcı, 14 Şubat Sevgililer Günü için ise "Kalbim ve parmağım dolu olsa bambaşka bir şey söyleyecektim. Şimdi ise aşk bir güne sığmaz diyorum" ifadelerini kullandı. Zara, "Aday var mı?" sorusuna; "Adayların işi zor. Kolay beğenmiyorum. Gerçi ne aradığımı ben de bilmiyorum. Birincisi; nerede nasıl davranmasını bilmeli. Güven konusunda hiçbir sorun olmamalı. Biraz da yakışıklı olsun" yanıtını verdi.