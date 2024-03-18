Tanyeli'den Fenerbahçe'ye teşekkür: Moralimi yerlerden göklere çıkardınız
Pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli'ye Fenerbahçe Spor Kulübü tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi. O anları yayımlayan Tanyeli, yaşadığı mutluluğu; "Moralimi yerlerden göklere çıkardınız. Çok duygulandım, çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi
- 1
Yakalandığı kanserle uzun süredir mücadele eden Tanyeli'nin tedavisi sürüyor.
- 2
TÜM TAKIM FORMAYI İMZALADI
Fenerbahçe Spor Kulübü, Tanyeli'ye tüm takım futbolcularının imzaladığı forma gönderdi.
- 3
"ÇOK DUYGULANDIM"
Fenerbahçeli Tanyeli, yaşadığı sevinci şu sözlerle dile getirdi: Bugünün en güzel mutluluğu, motivasyonu oldu benim için. Çocukluğumdan aşkım canım Fenerbahçem... Koca yürekli takım formayı imzalayıp yollamışlar. Bugün bu büyük sürprize çok duygulandım. Büyük Fenerbahçe Kulübü'ne, çok teşekkür ederim. An içinde ne ağrım kaldı ne sızım... Moralimi yerlerden göklere çıkarttınız. Ne kadar mutlu oldum çok teşekkür ederim.
-