"BU HİKÂYENİN SONU MUTLULUK"



Kanserle mücadele eden Tanyeli, kendisini bu süreçte hiç yalnız bırakmayan oğulları Taylan ve Teoman ile kamera karşısına geçti. Ailesiyle poz veren ve bir hâyli keyifli olduğu görülen Tanyeli, "Bu hikâyenin sonu mutluluk" ifadelerini kullandı.



Fotoğraflar: Instagram