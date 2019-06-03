Türkiye'nin ilk kadın başbakanı Tansu Çiller, Bodrum'da sezonu açtı. Bayram tatili için eşi Özer Çiller ve oğlu Berk Çiller ile birlikte Bodrum'a gelen Tansu Çiller, Türkbükü'nde demirli teknelerine gitmek üzere zodyak bota binerken objektiflere yansıdı.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Aracından inerek iskeleye ilerleyen Çiller kendisini görüntüleyen basın mensuplarına selam verdikten sonra eşi Özer Çiller ve oğlu Berk Bey ile birlikte bota binerek teknesinin yolunu tuttu.