Tansu Çiller, oyunu kullandı. Çiller, eşi Özer Uçuran Çiller ile birlikte oyunu kullanacağı Yeniköy İlkokulu'na geldi.

Burada vatandaşlar ve sandık görevlileri ile selamlaşan Çiller, oy kullanacağı 2343 numaralı sandığa giderek, sıra bekledikten sonra kendisine verilen oy pusulası ve mühürle oyunu kullandı.

Çiller, sırada bekletildiği için özür dileyen görevlilere, "Milleti beklemek benim için şereftir. Aksini yapıp öncelik tanısaydınız kabul etmezdim, çok teşekkür ediyorum" şeklinde cevap verdi.

Oyunu vermek için sırada beklediği sırada vatandaşlarla sohbet eden Çiller, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiller, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün çok güzel bir gün, eminim sandıkları milletimiz dolduracaktır. Umuyorum ki ülkemiz için her şey güzel olacak, inşallah hayırlı olsun" dedi.