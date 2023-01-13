Bal arıları toplamış oldukları polenleri kendi beslenmelerinde kullandıkları gibi yeni yiyecek kaynakları üretmek için de kullanabilirler. Arılar polenleri çiçekli bitkilerden toplarlar ve bu polenleri daha sonra bal ve balmumu ile karıştırırlar.

Bir süre sonra fermente edilen bu karışım petek gözlerinde depolanır. Petekler içerisinde depolanan bu besin arılar tarafından işlenerek arı ekmeği haline getirilir. Kısaca tanımlamak gerekir ise bal ile fermente edilmiş olan polenler arı ekmeği ya da perga olarak isimlendirilir.