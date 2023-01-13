ARI EKMEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Arı ekmeği olarak bilinen perga; arıların kendi yavrularını beslemek için doğadan topladıkları polenleri, peteklerde biriktirirken salgıladıkları bir karışımdır. Doktor kontrolünde tüketilen arı ekmeğinin faydaları ise saymakla bitmiyor.
İşte arı ekmeği(perga)'nın faydaları;
Arı ekmeğinin içinde yüksek oranda asetil-kolin bulunduğunu ifade eden uzmanlar, bunun tansiyon ve kabızlığa iyi geldiğini belirtti.
Bilimsel çalışmalar arı ekmeğinin ülseratif kolit, anemi (kansızlık), karaciğer hasarı, depresyon üzerine olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.
İçeriği yüksek olan asetil-kolin ile tansiyonu dengeleyen arı ekmeği kronik kabızlık tedavilerinde yardımcı olur.
Antiseptik ve mikrop öldürücü özelliği bulunan arı ekmeği, kanamalı diş eti tedavisi için de önerilir. Üreme hormonlarına katkısı ile erkeklerin cinsel yaşamını geliştirmede katkı sağlar.
Pergada polenden farklı olarak, bol miktarda K vitamini ve 6 kat daha fazla laktik asit içerir.
Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren arı ekmeği aynı zamanda diş eti kanamalarını da tedavi ediyor.
Bağırsak sağlığını güçlendirerek kolon kanserini önlenmesine yardımcı olur.
İçinde bulunan bileşenler yorgunluk ve bitkinliğe iyi gelir.
Tam bir karaciğer dostudur.
Doğal antioksidanlar bakımından son derece zengindir.
Vücuttaki iltihabı yok eder.
Karaciğer sağlığı açısından önemli etkileri bulunur.
İltihap ile mücadele etmenize yardımcı olur.
Bağışıklık sistemini güçlendiren bir etkisi vardır.
Menopoz belirtilerini azaltmaya yardımcı olan bir besindir.
Stres ve yorgunluğun azaltılmasını sağlar.
Sinir sistemine iyi gelir.
Kan ve enerji artışı sağlayacak daha dinç olmanıza yardımcı olur.