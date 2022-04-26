Tansel Öngel'den 'aşk' sorusuna yanıt!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Tansel Öngel (45), önceki akşam Zeytinburnu'nda görüntülendi.
Öngel, basın mensuplarının, "Yüzükler dikkatimizi çekti." sözlerinin üzerine, "Bu yüzükleri benim tasarımcı arkadaşım yapıyor. Benim için anlamı olan hayvanlar. Bir de okçu yüzüğü dedikleri bir yüzük... Tabii ki hepimizin içinde bir aslan var." dedi.
"YAKALARSINIZ"
Tansel Öngel, gazetecilerin, "Aşk hayatınız nasıl?" sorusuna ise, "Aşk her yerde güzeldir. Bu konuda size söyleyeceğim soyut bir verim yok ama yakalarsınız." yanıtını vererek, gülümsedi.
"BENİM HAYATIMDA SADECE İŞ VAR" DEMİŞTİ
Öte yandan geçtiğimiz aylarda ekranlara veda eden 'Maske Kimsin Sen'de sunuculuk yapan Tansel Öngel'in adı aynı programda yer alan yarışmacılardan biri olan Biran Damla Yılmaz'la aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin birlikte spor yaparken görülmesi de dikkat çekmişti.
Çıkan haberlerin ardından Biran Damla Yılmaz, aynı programda yarıştığı Aslı Bekiroğlu'nun eski aşkı Çağrı Telkıvıran'la yeni bir birliktelik yaşamaya başlamıştı.
Bunun üzerine gazeteciler, Öngel'e, "Bir dönem Biran Damla Yılmaz ile adınız anıldı. Hatta spor yaparken fotoğraflarınız ortaya çıktı fakat şu anda kendisinin Çağrı Telkıvıran ile bir ilişkisi var. Aranızda aşk olmuş muydu?" sorusunu yöneltmişti.
Konuyla alakalı açıklama yapan Tansel Öngel, "Kendisi de açıkladı; biz sadece arkadaşız. Yan yana gelen herkesi yakıştırıyorlar. Sağ olsunlar bizi de yakıştırmışlar fakat biz sadece arkadaşız. O insanın bir ilişkisi var. O anlamda bir ilgim yok ama arkadaşlık olarak var. Benim hayatımda sadece iş var." demişti.
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