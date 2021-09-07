Mutluluğa 'Evet' dediler

Reklam sektörünün genç isimlerinden Tankut Merter, 24 Ağustos'ta Neslişah Sirkecioğlu ile dünya evine girdi.

Çiftin, Swissotel'de gerçekleşen nikahını Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu kıydı.

Merter ve Sirkecioğlu'nun nikah şahitliğini ise CHP Başkan Yardımcısı Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın yaptı.