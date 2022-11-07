Tankeri emniyet şeridine çeken şoförün feci sonu!

DHA

Bursa'da, arızalanan tankeri emniyet şeridine çeken şoför Metin Güneş'e (57), önce kamyon ardından da kamyonun kasasından savrulan yedek parçalar çarptı. Kaza, saat 02.00 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otobanı Orhangazi ilçesi Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Bursa'dan İstanbul yönüne giden Metin Güneş'in kullandığı tanker arızalandı.

TANKERİ PARK EDEREK ARAÇTAN İNDİ Güneş, tankeri emniyet şeridine park ederek araçtan indi. Bu sırada aynı yönde olan İhsan Canbaz (46) yönetimindeki yedek parça yüklü kamyon, önce park halindeki tankere ardından da tankerin yanında duran Güneş'e çarptı. Kamyonun kasasından savrulan otomobil yedek parçalarının da çarptığı Güneş ağır, kamyon şoförü Canbaz ise hafif yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan tanker şoförü Güneş, ambulansla kaldırılarak tedaviye alındığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tanker ve kamyon, vinçle otobandan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.