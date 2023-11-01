Park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı
Bursa'da, yol kenarında park halindeki tankerden 25 ton hidrojen gazı sızdı
Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde saat 03.00 sıralarında park halindeki tankerden yoğun duman yükseldiğini görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tankerden gaz sızdığını tespit eden ekipler, AFAD'a haber verdi.
AFAD ekiplerinin yaptığı kontrolde, tankerde bulunan 25 ton hidrojen gazının tamamının sızdığı belirlendi.