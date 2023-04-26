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Tanker kamyonetle çarpıştı, ortalık cehenneme döndü: 2 ölü, 4 yaralı

Şırnak'ta akaryakıt tankeriyle kamyonetin çarpıştığı kazada ortalık cehenneme döndü. Tanker sürücüsü ile kamyonette bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Giriş: 26.04.2023 - 15:57 | Güncelleme: ABONE OL
Ortalık cehenneme döndü! Şırnak'ta tanker kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı - Güncel en son haberler
AA

Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Rıdvan Ege yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, İdil-Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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