Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre, Rıdvan Ege yönetimindeki ham petrol yüklü tanker, İdil-Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde Ahmet Bozkurt'un kullandığı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tanker sürücüsü Ege, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.