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Tanju Özcan'ın partiden ihraç kararına karşı açtığı davayı mahkeme reddetti

CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi

Giriş: 12.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Tanju Özcan'ın partiden ihraç kararına karşı açtığı davayı mahkeme reddetti
DHA

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, CHP tarafından verilen 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezasına karşı açtığı davayı Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, geçen yıl 16 Mayıs'ta meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz? Ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici partiden çıkarma cezası aldı.

Özcan, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu kararına itiraz edip, kararın iptali için mahkemeye başvurdu. Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde davayla ilgili ön inceleme duruşması yapıldı. CHP ve Özcan'ın avukatları ara buluculuk ve alternatif çözüm yollarına başvurmayacaklarını beyan ettiler.

Asliye Hukuk Mahkemesi kararında, "Davanın reddine, davacı vekili ve davalı vekili yüzlerine karşı yapılan açık yargılama sonunda kesin olarak karar verildi" denildi.

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