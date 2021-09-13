Tanju Özcan için savunma günü

Tanju Özcan'ın kendisinden yardım isteyen bir başörtülü kadına yönelik ifadeleri büyük tepki topladı. CHP Sözcü'sü Faik Öztrak kabul edilemez yorumu yaptı.

Özcan daha sonra 6 Eylül tarihli MYK tarafından uyarı cezası alması istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi. Pazartesi günü toplanan YDK toplantı tarihi olarak 25 Ekim'i belirledi.

SÖZLÜ VEYA YAZILI SAVUNMA YAPACAK

Tarih Tanju Özcan'a bildirilecek ve Özcan sözlü veya yazılı savunma yapacak. Disipline sevk kararı sonrası Habertürk'e konuşan Tanju Özcan, "Tecrübeli bir siyasetçinin anlatmaması gereken bir olayı anlattım" demişti.

Savunma yapıp YDK kararına saygı duyacağını belirten Özcan olası bir ihraç kararı için ise, "Partiden ihraç edilmem yönünde beklentisi olanlar vardı. İhraç edilseydim herhangi bir partiye gitmem gibi bir düşüncem yoktu bağımsız olarak kalırdım. İhraç edilseydim sadece CHP ile resmi bağım kopardı, Atatürkçülük ve Türk milliyetçisi çizgimden asla taviz vermezdim." İfadelerini kullanmıştı.